Нарколог Минздрава предложить учить граждан употреблять алкоголь

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что жителей страны стоит обучить безопасному потреблению спиртных напитков, потому что все действующие на данный момент ограничения по продаже алкоголя в праздничные дни малоэффективны.

«Понятно по определению, что чем больше ограничение доступности алкоголя, тем меньше будут пить, но злостные пьяницы всегда достанут — есть ограничения, нет ограничений, в любом случае они где-нибудь что-нибудь найдут. Я не вижу здесь какой-то серьезной мотивации и профессионализма в этом. Отмена ограничения продажи на слабоалкогольные напитки не снижает, как показала практика, выпивание крепких алкогольных напитков, тем более зимой», — сообщил РИА Новости нарколог.

Специалист рассказал, что лучше всего начать учить граждан безопасному употреблению алкоголя, потому что люди в любом случае не откажутся от его употребления.

Брюн также отметил, что необходимо объяснить гражданам как правильно пить алкогольные напитки, а также какими продуктами закусывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше трети россиян не хотят праздновать Новый год, а те, кто уже решил устраивать праздник, хотят сократить свои расходы.