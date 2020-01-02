Исследование показало на чем россияне готовы сэкономить в Новый год

Больше трети россиян не хотят праздновать Новый год, а те, кто уже решил устраивать праздник, хотят сократить свои расходы.

В соцсетях были проведены опросы людей из различных регионов России. Результаты исследования сервиса «Робот Займер» показали, что люди планируют сэкономить на развлекательных мероприятиях, а также на подарках. Об этом сообщает РИА Новости.

10,6% участников опроса хотят экономить на подарках близким, а 10,1% не будут приобретать елку. 9,2% откажутся от участия в развлекательных мероприятиях. Также 7,9 процентов респондентов рассказали, что будут экономить на праздничном столе.

35,7% проголосовавших признались, что в целях сокращения расходов не хочет отмечать Новый год, а 13,4% наоборот рассказали, что не планируют себе ни в чем отказывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка.