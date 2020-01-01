Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка

Сотрудники полиции следили за соблюдением порядка во время проведения праздничных мероприятий в новогоднюю ночь в Петербурге.

В Центральном районе работали 1 400 сотрудников органов внутренних дел.

Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, народных дружин и частных охранных организаций.

В главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что празднование Нового года прошло без грубых нарушений общественного порядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла акция «Письмо Деду Морозу», в рамках которой добровольцы движения «Петербург – Город Перемен» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провели опрос на тему «О каких изменениях в Санкт-Петербурге вы бы хотели загадать желание Деду Морозу на Новый год?».