Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка

Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка
В Центральном районе работали 1 400 сотрудников органов внутренних дел. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции следили за соблюдением порядка во время проведения праздничных мероприятий в новогоднюю ночь в Петербурге.

В Центральном районе работали 1 400 сотрудников органов внутренних дел.

Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, народных дружин и частных охранных организаций.

В главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что празднование Нового года прошло без грубых нарушений общественного порядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла акция «Письмо Деду Морозу», в рамках которой добровольцы движения «Петербург – Город Перемен» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провели опрос на тему «О каких изменениях в Санкт-Петербурге вы бы хотели загадать желание Деду Морозу на Новый год?».

новый год общественный порядок полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МЧС рассказали, как определить окрепший лед
Новый год прошел в Петербурге без нарушений общественного порядка
Две иномарки столкнулись «лоб в лоб» на пересечении 8-й Советской и Дегтярной
Снег и дождь ожидают петербуржцев в первый день нового года
На Приморском шоссе Mitsubishi влетел в столб. Есть пострадавшие
В МЧС рассказали, чем могут быть опасны новогодние елки
Для владельцев собак появились новые правила
На углу Ириновского и Наставников каршеринг снес дорожное ограждение