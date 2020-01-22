Трамваи и троллейбусы на три дня станут бесплатными для ветеранов

В Петербурге для ветеранов и блокадников на три дня вводится бесплатный проезд на троллейбусах и трамваях. Воспользоваться льготой они смогут с 26 по 28 января.

Организовать бесплатный проезд решено по случаю 76-годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 77-летию со дня её прорыва, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Право бесплатного проезда получат ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей и гетто. Распространяется льгота на «социальные» маршруты наземного транспорта и метро.

Воспользоваться троллейбусами и трамваями в Петербурге бесплатно ветераны и блокадники смогут вне зависимости от гражданства и места жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 26 по 28 января для ветеранов ВОВ в Петербурге предоставят бесплатный проезд на автобусах ГУП «Пассажиравтотранс».