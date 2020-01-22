Тихвинский музей переедет в собственное здание

Тихвинский музей переедет в собственное здание
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленобласти АЛександр Дрозденко посетил Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей во время поездки в Тихвин по работе.

Во время посещения музея глава региона предложил переместить музей из здания Тихвинского Богородичного Успенского монастыря — там он занимает три помещения. Дрозденко предлагает музею переехать в здание, расположенное на улице МОПРа.

В конце 2019 года в Тихвинский музей завезли экспонаты из Болгарии, рассказывающие об истории города во время Первой мировой войны, а также об участии горожан в битвах Русско-турецкой война 1877-1878 годов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко ленобласть музей тихвин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Hyundai сбил двух женщин у океанариума на Марата
Ленобласть готова предоставить Петербургу площадки под строительство ...
УФАС Петербурга усмотрело картельный сговор в сфере капремонта
Уткину дачу подключат к отоплению к осени
С 28 января вновь начнут реконструкцию Лиговского путепровода
Тихвинский музей переедет в собственное здание
Мишустин отдал первые поручения правительству
Лазер против плазмы: какую резку и когда целесообразно применять?