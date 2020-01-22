Тихвинский музей переедет в собственное здание

Губернатор Ленобласти АЛександр Дрозденко посетил Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей во время поездки в Тихвин по работе.

Во время посещения музея глава региона предложил переместить музей из здания Тихвинского Богородичного Успенского монастыря — там он занимает три помещения. Дрозденко предлагает музею переехать в здание, расположенное на улице МОПРа.

В конце 2019 года в Тихвинский музей завезли экспонаты из Болгарии, рассказывающие об истории города во время Первой мировой войны, а также об участии горожан в битвах Русско-турецкой война 1877-1878 годов.

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