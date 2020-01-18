Владимир Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает РИА «Новости».

Музей открылся после реконструкции в сентябре прошлого года.

Среди экспонатов представлены в том числе блокадные санки со связкой дров, металлический примус, 125 блокадных граммов хлеба. Кроме того, можно увидеть интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха.

Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Президент России возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. До этого российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти. Планируется, что ему представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.