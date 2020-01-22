В Минздраве прокомментировал наличие опасного вируса у туристов из Китая

Ведомство уверяет, что переживать не о чем – оба гостя Северной столицы не опасны для петербуржцев.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает Министерство здравоохранения. В ведомстве, комментируя госпитализацию двух китайцев, заверили, что ни у одного из них не нашли кононавирус.

Напоминаем, что из Пулково гостей города госпитализировали в Боткинскую больницу для обследования и сдачи анализов. Уже сейчас врачи уверяют, что китайцы в порядке – один из них, правда, болен ОРВИ, поэтому у него поднялась температура.

В Китае из-за опасного вируса скончались девять человек. Эксперты предупреждают, что заразиться им можно даже в Петербурге, так что стоит бдительными и в случае чего сразу обращаться в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о нововведениях в медосмотре для водителей. Нововведения вступят в силу летом 2020 года.