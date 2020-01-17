В Минздраве рассказали о нововведениях в медосмотре для водителей

В Минздраве рассказали о нововведениях в медосмотре для водителей
Фото: pixabay.com

В феврале Министерство здравоохранения РФ примет окончательное решение об изменениях в порядке медосмотра для водителей.

Нововведения вступят в силу летом 2020 года. Конкретных факторов, которые будут рассматриваться, не называют, но отмечается, что изменения будут приняты «в той или иной части» порядка прохождения медосмотра. Об этом в пятницу, 17 января, пишут «РИА Новости», ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

В первую очередь сейчас внимание акцентируют на как можно более раннем выявлении алкогольной или наркотической зависимости у водителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт Министерства здравоохранения призвал учить жителей России умеренно и осознанно потреблять алкоголь. Он считает, что это может помочь снизить потребление спиртного среди населения.

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