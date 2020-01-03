Нарколог Минздрава призвал учить россиян употреблять алкоголь

Нарколог Минздрава призвал учить россиян употреблять алкоголь
Главный внештатный нарколог Минздрав предложил учить россиян потреблять алкоголь. Фото: pixabay

Инициатива депутата из Ленобласти о послаблении закона о приобретении алкоголя в ночное время в праздники не будет иметь практической пользы. Такое мнение выразил нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Главный внештатный врач отметил, что такое нововведение не снижает потребление крепких напитков.

Как сообщили «РИА Новости», вместо этого Брюн предложил просвещать граждан, а также учить их потреблять алкоголь безопасно и грамотно.

Он подытожил, что существует множество программ про еду, пользование бытовыми приборами, но про употребление алкоголя скромно умалчивается. Врач уверил, что россиян необходимо этому учить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что врачи призывают резко бросить пить. Они уверены, что человек, который откажется от алкоголя, будет жить лучше.

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