Врачи призывают резко бросать пить

Человек, который откажется от употребления алкоголя, будет жить лучше.

Об этом стало известно 2 января. Обо всем рассказал врач клиники Бетти Форд в Германии Ярмила Мальмейстер. Она отметила, что от резкого отказа от алкоголя есть множество плюсов и ни одного минуса. Спустя время человек заметит, что стал лучше спать, работать, а его печень начнет восстанавливаться. Также спустя год после принятого решения трезвенник заметит, что худеет, так как пищеварение пришло в норму.

К слову, врач заверила, что, если человек может прожить без алкоголя 2-3 дня, это говорит об отсутствии зависимости. Но если в течение этих дней он постоянно думает о том, где бы достать спиртное, то стоит задуматься о лечении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала, как справиться с алкогольным отравлением. Сперва врач рекомендует прочистить желудок и вызвать скорую помощь. Для этого нужно выпить 1,5 литра теплой воды с добавлением пищевой соды, соли или сахара.