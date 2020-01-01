Врач рассказала, как справиться с алкогольным отравлением

Научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова рассказала, какой способ наиболее эффективен при борьбе с алкогольным отравлением.

Сперва врач рекомендует прочистить желудок и вызвать скорую помощь. Для этого нужно выпить 1,5 литра теплой воды с добавлением пищевой соды, соли или сахара. После этого необходимо взывать рвоту и в случае, если состояние продолжит ухудшаться, специалист советует вызвать медиков.

Шевцова отметила, что алкогольные напитки практически мгновенно всасываются в кровеносное русло, как только соприкасаются со стенками желудка и кишечника.

Эксперт также подчеркнула, что активированный уголь в таких случаях практически бесполезен.

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