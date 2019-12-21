Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян

Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян
Дешевле всего справлять праздник в Ингушетии, там можно уложиться в 3,5 тысячи рублей. Фото: pixabay.com

В Росстате подсчитали, что новогоднее застолье, в среднем, обойдется жителям России в шесть с половиной тысяч рублей.

Таким образом, стоимость новогоднего меню выросла на 2,7% по сравнению с показателями прошлого года. Чтобы отпраздновать 2020-й, среднестатистический россиянин потратит 6430 рублей. Больше всего, на 11%, выросли цены на сыры. На втором месте подорожавшие на 10% сливочное масло и апельсины. При этом упала в цене на 5% красная икра, а свежие огурцы — почти на 9%.

Самый дорогой новогодний ужин выйдет в Чукотке, жителям которой придется выделить около 9,5 тысяч рублей. Москвичи потратят, в среднем, 8 тысяч, петербуржцы — 7.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новый год жителей Северной столицы может порадовать снег. Предположительно, на следующей неделе осенняя погода уступит зиме.

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