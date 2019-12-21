«Просите чуда»: синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Вполне возможно, что к Новому году зима вступит в свои права. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Вполне возможно, что к Новому году зима вступит в свои права. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

По данным метеорологов, в последний день декабря в Северной столице, возможно, все-таки появится долгожданный снег.

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус рассказал об этом на своей официальной странице в Facebook в субботу, 21 декабря. Он посоветовал петербуржцам набраться терпения, чтобы переждать последние дни затянувшейся осени.

«Просите у природы зимнего чуда, и он придет!», — завершил синоптик свой обнадеживающий прогноз.

В этом году осень действительно с трудом уступает место зимней погоде. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений, преодолевшая предыдущий максимум 1956 года. К вечеру, около 18:00, в Северной столице синоптики отметили 6,8 градусов выше нуля.