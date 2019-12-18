Петербург побил температурный рекорд 1956 года

За две недели до Нового года, в среду, 18 декабря, температура воздуха в Северной столице поднялась до рекордных 6,8 градусов выше нуля.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 63 года назад, в 1956-м, тогда воздух прогрелся до +6,4 градусов. Сегодня показатель почти достиг цифры +7, наиболее высокая температура зафиксирована в 18:00. Однако точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа, рассказал метеоролог Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев вместе с небывалым потеплением ждут дожди и штормовой ветер. По словам ведущего специалиста центра «Фобос», циклон уже достиг западных районов Ленобласти с ветром 16 м/с, а в акватории Финского залива порывы достигают 20-25 метров в секунду. Ожидается, что после 21:00 значительно усилится ветер в Петербурге.