Погода в Петербурге бьет температурные рекорды

Возможно, завтра температура воздуха побьет рекорд 1956 года, когда 18 декабря на улице было +6,4 градуса. Фото: pixabay.com

Возможно, завтра температура воздуха побьет рекорд 1956 года, когда 18 декабря на улице было +6,4 градуса. Фото: pixabay.com

В среду, 18 декабря, синоптики прочат петербуржцам аномальное тепло, которое приведет к проливным дождям, штормовому ветру и даже, возможно, наводнениям.

Согласно данным Северо-Западного УГМС, дневная температура воздуха в среду, 18 декабря, приблизится к отметке +6 градусов. Ветер до середины дня будет южным, во второй половине возможны резкие порывы и смещение потока на запад.

Кроме того, горожанам стоит быть готовыми к дождю, местами переходящему в снег. К вечеру есть опасность, что над Финским заливом разгуляется штормовой ветер, скорость которого достигнет 28 м/с. В таком случае Петербургу не избежать наводнения. Между тем, уже к вечеру 19 декабря ненастье уляжется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году 106 домов Петербурга оборудуют пунктами погодного регулирования.