В 106 домах Петербурга установят пункты погодного регулирования

В 106 домах Петербурга установят пункты погодного регулирования
Решения об установке пунктов погодного регулирования собственники принимают сами. Фото: pixabay.com

В 2020 году в 106 домах Петербурга проведут капитальный ремонт систем теплоснабжения с установкой пунктов погодного регулирования. Это почти в два раза больше, чем сделано в текущем году, сообщает Фонд капитального ремонта.

Системы погодного регулирования устанавливают в Петербурге с 2017 года. Работы ведутся ежегодно. В 2017 году пунктами оборудовали 49 домов, в 2018 и 2019 году — по 45.

Установка систем производится по решению собственников жилья, принятому на общем собрании. Пункты погодного регулирования позволяют снизить размер платы за теплоснабжение. Однако требуют дополнительных затрат на обслуживании, подчеркнули в Фонде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фонд капитального ремонта к октябрю выполнил программу на 2019 год на 89%. Общая стоимость проделанных работ составила 9 млрд рублей.

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