Программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%, чердаки почти подготовлены к зиме

Программа капремонта в Петербрге подходит к концу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Программа капремонта в Петербрге подходит к концу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице программа капитального ремонта выполнена уже на 89%. Всего в программе насчитывается 2,6 тысяч объектов.

Сумма всех работ составляет порядка 9 миллиардов рублей. Как сообщи в Фонде капремонта, лучше всего работы проводятся с системами теплоснабжения, сложнее – с устранением аварийности стройконструкций.

Лидерами среди районов по числу аварийных конструкций являются Центральный, Петроградский, а также Василеостровский районы. Работы по устранению аварийности выполнены на 52%.

На чердаках почти завершили работы по нормализации температурно-влажностного режима. Он будет препятствовать образованию наледей на крышах. Работы планируется провести еще на 2 тыс. петербургских домов.

Ранее Gazeta.SPb сообщали, что работы по капремонту оценил вице-губернатор. Он прошелся по Адмиралтейскому району.