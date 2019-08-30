Бондаренко оценил капремонт домов Адмиралтейского района

Бондаренко оценил капремонт домов Адмиралтейского района
Николай Бондаренко в Адмиралтеейском районе. Фото: gov.spb.ru

В Адмиралтейском районе Петербурга при выполнении капитального ремонта домов применили комплексный подход. Как идет работа, оценил вице-губернатор Николай Бондаренко.

В частности, он проинспектировал капитальный ремонт фасада и лифтового оборудования в доме №1/2 по Московскому проспекту, а также капитальный ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, фасада и подвальных помещений на набережной канала Грибоедова, 170, литеры «Б» и «В».

Благодаря комплексному подходу жителям не приходится постоянно жить в условиях ремонта, отметил Бондаренко.

Всего в 2019 году в Адмиралтейском районе планируется выполнить капитальный ремонт на 334 объектах. Стоимость работ оценивается в 1,145 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что капитальный ремонт жилых домов в Василеостровском район завершен на 60%.

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