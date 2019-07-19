Капремонт домов в Василеостровском районе закончен на 60%

В четверг, 18 июля, состоялась проверка по проведению капитального ремонта жилых домов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Более пристальное внимание было уделено проблемам старого фонда, в частности аварийным перекрытиям в квартирах, старым инженерным сетям и кровлям, которые собирают на себе опасные сосульки. На ликвидацию этих проблем выделено более 500 миллионов рублей.

Проверка была проведена в присутствии председателя жилищного комитета Виктора Борщева и генерального директора НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта» Дениса Шабурова. Они проследили за капремонтом столетнего дома 47 литра А по 4-й линии В.О. Работы там должны быть закончены к 26 августа этого года.

Чиновники проверили и другие дома, в том числе дом 11 литера В по 20-й линии В.О. И дома по Малому проспекту. Капитальный ремонт завершен на 60%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства.