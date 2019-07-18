В Петербурге покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства

В Петербурге 19 июля состоится открытое выездное заседание, на котором представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства.

Встреча состоится в здании Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1 в 14:00, сообщает пресс-служба комитета по инвестициям.

Посетителям выставки предложат оценить пять концепций, разработанных инвесторами ООО «Старт Девелопмент», ООО «Группа Ярд» и ООО «Тандем Истейт», АО «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

«Формат открытой презентации позволит всем желающим ознакомиться с вариантами реновации выдающегося архитектурного и исторического памятника XVIII века», — отметили в ведомстве.

В мероприятии участвуют главы комитетов по инвестициям, культуре и государственному контролю, использованию и охране памятников. На презентацию также приглашены депутаты Заксобрания Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге одобрили проект реконструкции второго вестибюля станции «Невский проспект».