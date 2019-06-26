Проект ремонта вестибюля “Невского проспекта” одобрили

Пока неясно, когда начнется ремонт входа на Михайловской. Фото: Google.Maps

Пока неясно, когда начнется ремонт входа на Михайловской. Фото: Google.Maps

Второй вестибюль ремонтировали в 2012 году — он был закрыт 11 месяцев

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект ремонта станции метро “Невский проспект”. Работы проведут на входе на станцию, который расположен на пересечении Михайловской и Невского в подземном переходе, сообщили Gazeta.SPb в Главгосэкспертизе.

Уже известно, что рабочие планируют расширить двери, переложить пол, отреставрировать стены и колонны станции. Ремонт ждет и служебные помещения, включая машинный отсек.

Подземный переход приспособят для инвалидов-колясочников. Распашные ворота полностью уберут.

Предприятие не сообщило, когда начнутся работы и сколько они займут. Вероятно, всю станцию закрывать не станут. В 2012 году второй вестибюль “Невского проспекта” на пересечении Невского и наб. канала Грибоедова был закрыт почти весь год. Рабочие отреставрировали вестибюль, наклонный ход и эскалаторы, но сама станция работала

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что магистраль Москва-Петербург обойдется в 1,5 трлн рублей.