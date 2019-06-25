Одобренный Путиным проект магистрали Москва-Петербург обойдется в 1,5 трлн рублей

По предварительной информации, общая стоимость реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 1,5 трлн рублей.

Вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что на данный момент известна предварительная стоимость строительства магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, — 1,5 триллиона рублей, передает ТАСС.

Кроме того, Акимов отмечает, что основной сложностью будет именно заход железной дороги в города назначения.

«РЖД» завяло о намерении начать работу над проектной документацией уже осенью этого года. Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании данной высокоскоростной магистрали.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям.