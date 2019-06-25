Беглов предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям

Депутат Законодательного собрания Олег Капитанов, выступающий от партии ЛДПР, выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В ответ на это временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Олег Капитанов принял преложение главы Санкт-Петербурга: «С огромным удовольствием это сделаю». Беглов подчеркнул, что в области нелегальной миграции присутствуют реальные проблемы, а на предыдущей неделе была принята отставка бывшего главы данного комитета Олега Махно.

Ранее Капитанов поднимал вопрос о проблеме преступности среди мигрантов в Северной столице.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы победители проекта «Твой бюджет» в трех районах Санкт-Петербурга.