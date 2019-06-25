Названы победители проекта «Твой бюджет» в трех районах Петербурга

Остальные победители будут объявлены позже. Фото: Твой бюджет - Санкт-Петербург

Остальные победители будут объявлены позже. Фото: Твой бюджет - Санкт-Петербург

На реализацию проектов-победителей выделено по 15 миллионов рублей.

Лучшие проекты, направленные на благоустройства города, выбраны в Василеостровском, Фрунзенском и Невском районах. В каждом из районов отобрано по несколько лучших предложений, сообщили Gazeta.SPb в комитете финансов Санкт-Петербурга.

В Василеостровском районе решено создать кустарниковое ограждение на Большом проспекте. На это выделено 4,5 млн рублей. Также будет построен сквер «Осенний марафон» за 7,5 млн рублей и площадка для выгула собак за 3 млн рублей.

В Невском районе создадут проектную документацию для благоустройства 4 детских садов за 750 тысяч рублей и будет оборудована река Утка — 14,25 млн рублей.

Во Фрунзенском районе будет реализован проект игровой площадки для детей с ограниченными возможностями за 12,5 млн рублей. Будет создан районный центр по борьбе с инсультом — 1,8 млн рублей, оборудован сквер «Семья» рядом с роддомом — 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в прошлом году туристический поток в Петербурге достиг 82 млн.