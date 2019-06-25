В прошлом году туристический поток в Петербурге достиг 82 млн

Это на 30% больше, чем в 2017 году.
О новых туристических достижениях сообщили в комитет по туризму Петербурга. В 2018 году Северную столицу посетили 82 миллиона зарубежных и российских туристов, отметили в ведомстве.
Развитая инфраструктура и сервис позволил добиться таких результатов.
Также было отмечено, что в среднем турист в Петербурге тратить около 30 тысяч в день, в том числе включая проживание.
Это имеет большое значения для городской экономики и казны, ответили в городском комитете.
Увеличь туристический поток также помог чемпионат мира по футболу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы рассказали о местах в Петербурге, которые их разочаровали.