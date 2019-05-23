Туристы рассказали о местах в Петербурге, которые их разочаровали

Фото: @dimaprst
Фото: @dimaprst

В итоге был составлен антирейтинг из самых нелюбимых среди гостей города локаций.

Результатами опроса поделился сайт онлайн-бронирования отелей «Островок». Россияне, которые однажды бывали в Санкт-Петербурге, больше всего голосовали за «Лофт Проект Этажи» – именно это арт-пространство стало разочарованием для 32% людей. Второе место занял Апраксин двор, за который голосовали 28% опрошенный. Тройку лидеров замкнула Думская улиц с ее шумными барами и ночными клубами – она не понравилась 26% туристов.

В список также попали памятник «Чижик-Пыжик», Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Крейсер «Аврора» и Новая Голландия.

Напоминаем, что эксперты отмечают рост интереса людей к Санкт-Петербургу. В городе хотят побывать не только россияне, но и иностранцы – среди них много тех, кто очаровался Северной столицы во время ЧМ-2018.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристы Петербурга смогут получить информационную помощь.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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