Туристы Петербурга смогут получить информационную помощь

В Северной столице начал свою работу контактный центр информационной поддержки туристов.

Операторы центра владеют тремя языками: русским, английским и испанским. Для того, чтобы получить помощь, нужно позвонить по следующему номеру телефона: 8 (812) 324-03-03, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Центр поддержки работает ежедневно с 9:00 часов утра до 21:00 часов вечера. У операторов вы сможете узнать любую интересующую вас информацию. Например, спросить адреса, телефоны, часы работы различных организаций, которые занимаются туристической или экскурсионной деятельностью. В центре можно узнать, где туристам можно получить медицинскую помощь, узнать время работы консульских служб и информацию об оформлении российских виз.

Кроме того, операторы могут даже посоветовать, куда сходить путешественникам. Также по телефону помогут уточнить курс валюты и дать адреса круглосуточных обменников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в «Ночь музеев» метро будет открыто круглосуточно.