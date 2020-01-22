В Северной Осетии живет «двойник» Анджелины Джоли

Молодая девушка очень похожа на голливудскую актрису. На нее подписаны в соцсетях более 17 тысяч человек.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». «Двойником» Анджелины Джоли называют 29-летнюю Алину Царахову из Северной Осетии. Девушка ведет свой Instagram-аккаунт, в котором выкладывает фотографии. За обновлениями следят более 17 тысяч рублей. Многие отмечают, что девушка похожа на голливудскую звезду времен выхода фильма «Мистер и миссис Смит». Сама же Алина уверяет, что похожа на папу.

Девушка рассказывает, что воспитывает сына и не стремится к популярности. Ей не льстит сходство с Джоли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иранская «Анжелина Джоли» обвиняется в богохульстве. Девушка, которая похожа на известную актрису, обвиняется также в подстрекательстве к насилию.