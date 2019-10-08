Иранская «Анжелина Джоли» обвиняется в богохульстве

Иранская &#171;Анжелина Джоли&#187; обвиняется в богохульстве
Девушку также сравнивают с героиней мультика Тима Бертона. Фото: https://www.instagram.com/sahartabar_officialx/?hl=ru

Девушка, которая похожа на известную актрису, обвиняется также в подстрекательстве к насилию.

Все началось с публикации в Instagram-аккаунте 22-летней Сахар Табар. Что именно она такого написала – не уточняется, но на ее снимок пожаловались в правоохранительные органы. Суд в Тегеране решил, что есть все основания для ареста «двойника» Анджелины Джоли. Девушка подозревается в богохульстве и призывах к насилию, сообщает Daily Mail.

Напоминаем, что Сахар Табар популярна в Instagram из-за своей необычной внешности. Многие считают, что девушка похожа на голливудскую звезду. Она отмечает, что добивается этого эффекта благодаря фотошопу и макияжу. Другие же уверяют, что таким образом она лишь делает себя менее привлекательной.

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