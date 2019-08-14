Андроид читает проповеди в буддийском храме Киото

Новинка нравится не всем: западные туристы называют его похожим на Франкенштейна.

Робот-священник читает проповеди в дзен-буддийском храме Японии. Клирики храма надеются, что это повысит интерес людей к учениям буддизма.

Андроид по имени Миндар начал исполнять долг в 400-летнем храм Кодай-дзи в Киото в начале 2019 года, сообщает AFP. Робот читает Сутру сердца на японском языке, но знает и ее переводы на английский и китайский для туристов. Его сделал робототехник Хироси Исигуро в университете Осаки. Стоимость андроида составляет около $1 млн.

Видео: AFP

Робот оснащен искусственным интеллектом, он обновляется и развивается, утверждают создатели. Они уверены, что новинка изменит буддизм и поможет привлечь интерес молодого поколения, до которого бессильны достучаться монахи.

Священник Теншо Гото заявил, что новый робот — не уловка для привлечения туристов, а сделан для того, чтобы облегчить страдания людей, что является ключевой целью буддизма. Не всем нравится робот, признал Гото, но отметил, что особенно часто об андроиде негативно высказываются именно западные туристы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что студенты ИТМО взяли серебро RoboCup с роботом-флейтисткой.