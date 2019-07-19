Студенты ИТМО взяли серебро RoboCup с роботом-флейтисткой

Робот умеет не только играть, но и импровизировать. Фото: ИТМО

Робот умеет не только играть, но и импровизировать. Фото: ИТМО

Команда из МФТИ сделала лучшего в мире механического футболиста.

Студенты ВУЗа ИТМО Санкт-Петербурга привезли в Австралию робота Elsa с навыками игры на флейте. На конкурсе RoboCup робототехники получили второе место, чего россияне в юношеской лиге таких соревнований никогда не добивались, сообщили в ИТМО 19 июля. Россиян обошли студенты из Сингапура.

ELSA умеет не только играть, но и импровизировать на флейте: она распознает аккорды и играет в нужной тональности. На RoboCup приехали 11 российских команд: во взрослой лиге, где сравнивали роботов футболистов, победили студенты МФТИ.

В ИТМО Санкт-Петербурга учатся свыше 11 тысяч студентов, причем в 2016 году 1,5 тысячи из них приехали в Петербург из других стран. Число преподавателей превышает тысячу человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секс-роботы с Интернетом начнут действовать без команд.