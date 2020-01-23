В Петербурге мигранта осудят за использование поддельных документов

В Санкт-Петербурге за использование фальшивых документов было возбуждено уголовное дело. Мигрант приобрел и использовал заведомо подложный паспорт, миграционную карту и трудовой договор, считают следователи.

Поддельный паспорт давал мужчине право не получать разрешение на работу. О данной ситуации рассказали в пресс-службе прокуратуры в среду, 22 января.

В Колпинском районном суде будет рассмотрено данное уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове в Петербурге водитель Skoda сбил 60-летнюю пенсионерку. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу.