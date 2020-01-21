Водитель иномарки наехал на пенсионерку на Крестовском острове

На Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга произошел наезд на пенсионерку-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую увезли на карете скорой помощи.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» со ссылкой на данные районного отдела ГИБДД, авария с участием пешехода и иномарки произошла примерно в восемь утра возле дома №12 по Петроградской улиц.

Автомобиль «Шкода», за рулем которого находился 61-летний водитель, сбил женщину 60-ти лет в момент, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие.