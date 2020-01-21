Водитель иномарки наехал на пенсионерку на Крестовском острове

Водитель иномарки наехал на пенсионерку на Крестовском острове
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

На Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга произошел наезд на пенсионерку-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшую увезли на карете скорой помощи.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» со ссылкой на данные районного отдела ГИБДД, авария с участием пешехода и иномарки произошла примерно в восемь утра возле дома №12 по Петроградской улиц.

Автомобиль «Шкода», за рулем которого находился 61-летний водитель, сбил женщину 60-ти лет в момент, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие.

авария дтп крестовский остров наезд на пешехода новости спб пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме рассказали, когда будет принят закон о поправке в конституцию
Водитель иномарки наехал на пенсионерку на Крестовском острове
Новое руководство Этнографического музея реанимирует проект фондохранилища
Историк Соколов прошел психолого-психиатрическую экспертизу
В России нетрезвых нарушителей предложили принудительно лечить
Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с марта 2020 года
Юрий Чайка станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Ученые: полсотни обычных лекарств имеют противораковое действие