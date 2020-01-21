В Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие

В Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие
Трех пострадавших пассажирок маршрутки увезли на скорой в состоянии средней степени тяжести. Фото: Pixabay

В Результате ДТП маршруткой в Песочном пострадали три человека.

ДТП произошло утром 21 января в поселке Песочный, около дома 47 на Песочном шоссе.

Водитель 1968 года рождения, управляя маршрутным такси К-259, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с «ГАЗелью» и Volkswagen Polo, сообщили в УГИБДД по Петербургу.

Трех пострадавших пассажирок маршрутки увезли на скорой в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.

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