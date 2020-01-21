В Песочном произошло ДТП с маршруткой. Есть пострадавшие

В Результате ДТП маршруткой в Песочном пострадали три человека.
ДТП произошло утром 21 января в поселке Песочный, около дома 47 на Песочном шоссе.
Водитель 1968 года рождения, управляя маршрутным такси К-259, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с «ГАЗелью» и Volkswagen Polo, сообщили в УГИБДД по Петербургу.
Трех пострадавших пассажирок маршрутки увезли на скорой в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.