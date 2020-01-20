В ДТП с участием «Яндекс-Такси» на Ленсовета пострадали водители

ДТП на улице Ленсовета. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на улице Ленсовета. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В ДТП на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленсовета пострадали два человека.

ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.

По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками. Очевидцы рассказали также, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг припарковался на бетонных «антипарковщиках» в Петербурге.