Каршеринг припарковался на бетонных «антипарковщиках» в Петербурге

Каршеринг припарковался на бетонных &#171;антипарковщиках&#187; в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Водитель легкового каршерингового авто сервиса «Яндекс.Драйв» умудрился припарковать машину на бетонных барьерах, установленных на асфальте для ограничения зоны парковки.

Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло вечером, 19 января, на парковке у гипермаркета «Ашан», что на проспекте Культуры. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, каршеринг наехал сразу на два «антипарковщика».

Пользователи теряются в догадках, каким образом это могло произойти. Информация о водителе, либо о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбитый каршеринг затруднил проезд на перекрестке Рихарда Зорге и Брестского бульвара.

авария дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восемь человек стали жертвами пожара в доме инвалидов в Чехии
В Пулково задерживают вечерние рейсы в Екатеринбург и Новосибирск
Каршеринг припарковался на бетонных «антипарковщиках» в Петербурге
Эксперты опознали тела погибших при крушении украинского Boeing 737 в Иране
Елизавета II рассказала о судьбе принца Гарри и Меган Маркл отказа от титулов
На Киевском шоссе «Джип» вылетел в кювет и снес несколько ...
Поклонник предложил Дане Борисовой 1,5 миллиарда за ночь любви
Стало известно, сколько петербуржцев искупались на Крещение