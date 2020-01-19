Каршеринг припарковался на бетонных «антипарковщиках» в Петербурге

Водитель легкового каршерингового авто сервиса «Яндекс.Драйв» умудрился припарковать машину на бетонных барьерах, установленных на асфальте для ограничения зоны парковки.

Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло вечером, 19 января, на парковке у гипермаркета «Ашан», что на проспекте Культуры. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, каршеринг наехал сразу на два «антипарковщика».

Пользователи теряются в догадках, каким образом это могло произойти. Информация о водителе, либо о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбитый каршеринг затруднил проезд на перекрестке Рихарда Зорге и Брестского бульвара.