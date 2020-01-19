Разбитый каршеринг затруднил проезд на перекрестке Рихарда Зорге и Брестского бульвара

В Петербурге на пересечении улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы. У арендованной машины полностью разбита передняя часть.

Все произошло сегодня днем, 19 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина стоит посреди перекрестка.

«Третий за последние сутки», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», указывая на количество ДТП с каршерингами.

Причины ДТП и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутой иномарке в Петербурге. Машина затруднила проезд по Ушаковскому мосту.