Иномарка перевернулась на Ушаковском мосту

Иномарка перевернулась на Ушаковском мосту
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Ушаковском мосту произошло ДТП – автомобиль перевернулся на крышу. Причины произошедшего пока неизвестны.

Все произошло сегодня днем, 19 января. На опубликованных фотографиях видно, что белая иномарка расположилась на трамвайных путях, а также затруднила проезд другим участникам движения.

Вторая машина, по словам очевидцев, стоит на «аварийке» на полосе встречного движения.

«Ниссан без видимых повреждений», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К месту происшествия прибыли три машины реанимации и правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о количестве пострадавших в результате лобового столкновения иномарок в Петербурге.

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