Стало известно количество пострадавших в лобовом ДТП с «Яндекс. Такси» на Садовой

В результате ДТП на перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта пострадал один человек. Ранее очевидцы сообщали, что травмированы были двое.

Авария произошла сегодня, 19 января, около 12:47. Участниками лобового столкновения стали легковушка и автомобиль службы такси.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, травмы получил один человек, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. В какой машине ехал пострадавший — не уточняется.

Причины столкновения выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации двух человек после ДТП в Петербурге.