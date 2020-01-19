Стало известно количество пострадавших в лобовом ДТП с «Яндекс. Такси» на Садовой

Стало известно количество пострадавших в лобовом ДТП с &#171;Яндекс. Такси&#187; на Садовой
Передние части машин полностью разбиты. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП на перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта пострадал один человек. Ранее очевидцы сообщали, что травмированы были двое.

Авария произошла сегодня, 19 января, около 12:47. Участниками лобового столкновения стали легковушка и автомобиль службы такси.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, травмы получил один человек, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. В какой машине ехал пострадавший — не уточняется.

Причины столкновения выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации двух человек после ДТП в Петербурге.

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