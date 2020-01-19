«Яндекс. Такси» и Renault разлетелись на осколки после лобового столкновения на Садовой

В Петербурге на перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, реанимации и спасатели.

Обо всем стало известно сегодня днем, 19 января. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали автомобиль сервиса «Яндекс. Такси» и легковушка Renault. Машины развернуло в разные стороны друг от друга. Участок усыпан осколками и деталями поврежденных транспортов.

По словам очевидцев, двух пострадавших уже госпитализировали с места ДТП. Сведения о состоянии других участников пока неизвестны.

Точные причины аварии не называются.

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