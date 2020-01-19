Полицейские Гатчинского района разыскивают убийц пенсионера

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители расследуют убийство пенсионера. Информация о смерти поступила в отдел полиции от его внука.

Обо всем стало известно в субботу, 18 января. По словам 26 летнего заявителя, тело мужчины 1937 года было обнаружено на полу в частном доме в деревне Вопша.

Как сообщили в Главном управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие оперативники обнаружили на теле пожилого жителя явные признаки насильственной смерти.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск лиц, причастных к гибели пенсионера.

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