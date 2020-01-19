На Предпортовой улице в Петербурге перевернулся мусоровоз

В Московском районе большегруз стал участником дорожного инцидента. Мусоровоз опрокинулся на Предпортовой улице в сторону Кольцевой автодороги (КАД).

О случившемся рассказал очевидец, опубликовав видеозапись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На кадрах видео, неподалеку от разворота, лежит самосвал. В результате падения фура получила сильные повреждения, кабину смяло, весь мусор разлетелся вокруг.

Интернет-пользователи предполагают, что водитель грузовика пропустил поворот и, не справившись с управлением, налетел на отбойник. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на трассе «Лодейное поле — Вытегра» случилось смертельное ДТП. В результате столкновения «Лады» и «Митсубиси» пассажир отечественного авто умер на месте.