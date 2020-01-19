На Предпортовой улице в Петербурге перевернулся мусоровоз

На Предпортовой улице в Петербурге перевернулся мусоровоз
Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе большегруз стал участником дорожного инцидента. Мусоровоз опрокинулся на Предпортовой улице в сторону Кольцевой автодороги (КАД).

О случившемся рассказал очевидец, опубликовав видеозапись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На кадрах видео, неподалеку от разворота, лежит самосвал. В результате падения фура получила сильные повреждения, кабину смяло, весь мусор разлетелся вокруг.

Интернет-пользователи предполагают, что водитель грузовика пропустил поворот и, не справившись с управлением, налетел на отбойник. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на трассе «Лодейное поле — Вытегра» случилось смертельное ДТП. В результате столкновения «Лады» и «Митсубиси» пассажир отечественного авто умер на месте.

дтп московский район мусоровоз предпортовая улица санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Покупки на Amazon можно будет совершать с помощью ладони
Ученые нашли способ излечения рака за секунду
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
«Яндекс. Такси» и Renault разлетелись на осколки после лобового ...
В больнице Ленобласти медбрат изнасиловал девушку во время ночной смены
На Советском проспекте заметили человека в противогазе с плакатом ...
Полицейские Гатчинского района разыскивают убийц пенсионера
Автомобилисты жалуются на пробку на КАД из-за пробега