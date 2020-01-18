После ДТП на трассе в Ленобласти скончался пассажир

В результате аварии также пострадал один человек – водитель «Лады» получил травмы средней тяжести.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем рассказали очевидцы, а также в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в субботу вечером на трассе «Лодейное поле – Вытегра». Там столкнулись два автомобиля – «Лада» и «Митсубиси». Первая машина выехала на полосу встречного движения, когда произошла авария. В результате пассажир «Лады» скончался на месте от серьезности полученных травм. Водитель же отделался травмами средней тяжести – его госпитализировали, а вот водитель «Митсубиси» остался цел.

Сотрудники правоохранительных органов пока не установили личность погибшего, а также не выяснили обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением врачей.