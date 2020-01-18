На Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку

На Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку
Пенсионерка переходила дорогу на красный свет. Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня вечером, 18 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Приморском шоссе в шесть часов вечера. Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль. В результате пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Уточняется, что за рулем «Мерседеса» сидел мужчина 1952 года рождения, а женщина – 1940 года рождения. Как именно все произошло – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большом проспекте ребенок на самокате угодил под колеса машины. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован. В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется.

дтп пенсионерка пострадавшая
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ближайшие дни в Петербурге будет все еще тепло
На Дачном столкнулись два каршеринга
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов
На Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку
В Петербурге заключили под стражу лжеминера здания суда
Два самолета вылетят из Петербурга с задержкой
Водонаева объяснилась за слова о «быдле» и материнском капитале
На Большом проспекте ребенок на самокате угодил под колеса машины