На Приморском шоссе машина наехала на пенсионерку

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня вечером, 18 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Приморском шоссе в шесть часов вечера. Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль. В результате пешеход получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Уточняется, что за рулем «Мерседеса» сидел мужчина 1952 года рождения, а женщина – 1940 года рождения. Как именно все произошло – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большом проспекте ребенок на самокате угодил под колеса машины. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован. В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется.