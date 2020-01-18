На Большом проспекте ребенок на самокате угодил под колеса машины

На Большом проспекте ребенок на самокате угодил под колеса машины
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Все случилось сегодня вечером, 18 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях. Авария произошла на Большом проспекте. Маленький мальчик хотел переехать дорогу на самокате. Его пропустил водитель «БМВ», а вот другой участник движения решил не тормозить. Он сбил ребенка – инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате мальчик травмы и был госпитализирован. В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется.

«Водитель слепой, что ли? Ну тут прекрасная видимость! Опять в телефон долбился!»,

— негодует пользователь.

Другие же убеждены, что ребенок должен был спешиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что железнодорожный переезд у станции «Озерки» закрыли из-за потерянного колеса иномарки.

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