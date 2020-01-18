Железнодорожный переезд у станции «Озерки» закрыли из-за потерянного колеса иномарки

Вечером 18 января на железнодорожном переезде у станции «Озерки» у Daewoo Nexia отвалилось колесо.

Как сообщили очевидцы, ж/д переезд полностью закрыли до прибытия эвакуатора.

«Отвалилось колесо у Нексии прямо на ж/д переезде в Выборгском р-не на станции Озерки. Переезд полностью закрыт до приезда эвакуатора», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями.