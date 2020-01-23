В Колумбии столкнулись два автобуса: пострадали 16 человек

В Колумбии столкнулись два автобуса: пострадали 16 человек
Люди пострадали.Фото: Baltphoto

В Колумбии в дорожно-транспортном происшествии пострадали по меньшей мере 16 человек. ДТП произошло в среду, 23 января, в городе Букараманга столкнулись два общественных автобуса.

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. 16 человек получили травмы.

Водитель одного автобуса врезался в другой общественный транспорт, который остановился до этого, сообщила радиостанция RSN.

Причины аварии выяснятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.

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