В Колумбии столкнулись два автобуса: пострадали 16 человек

В Колумбии в дорожно-транспортном происшествии пострадали по меньшей мере 16 человек. ДТП произошло в среду, 23 января, в городе Букараманга столкнулись два общественных автобуса.

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. 16 человек получили травмы.

Водитель одного автобуса врезался в другой общественный транспорт, который остановился до этого, сообщила радиостанция RSN.

Причины аварии выяснятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.