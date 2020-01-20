Водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией

В Кировском районе задержали водителя Jeep Grand Cherokee. Инцидент произошел 19 января.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль остановили на проспекте Народного Ополчения. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, однако о от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Более того, гражданин набросился на инспектора ГИБДД с кулаками.

Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотруднику ГИБДД не понадобилась медицинская помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.