Две девушки стали жертвой ограбления в мурино

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области две девушки стали жертвой квартирной кражи.

О произошедшем стало известно после обращения девушки в полицию в среду, 22 января. Она сообщила, что в ее квартиру, которую она снимает с подругой, проник неизвестный. Девушки обнаружили злоумышленника посреди комнаты. На вопрос о том, кто он такой, мужчина стал отшучиваться. После ухода злоумышленника из квартиры девушки пропал ее мобильный телефон, планшет и фотоаппарат подруги.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.