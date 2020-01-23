Две девушки стали жертвой ограбления в мурино

Две девушки стали жертвой ограбления в мурино
Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Фото:pixabay.com

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области две девушки стали жертвой квартирной кражи.

О произошедшем стало известно после обращения девушки в полицию в среду, 22 января. Она сообщила, что в ее квартиру, которую она снимает с подругой, проник неизвестный. Девушки обнаружили злоумышленника посреди комнаты. На вопрос о том, кто он такой, мужчина стал отшучиваться. После ухода злоумышленника из квартиры девушки пропал ее мобильный телефон, планшет и фотоаппарат подруги.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража мурино спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца остановили на таможне с шестью финскими пылесосами
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении Конституции
В Петербурге эвакуировали школьников на Омской улице
Двое петербуржцев обвиняются в незаконной банковской деятельности с ...
На некоторых улицах Петербурга ограничат движение из-за прокладки трубопровода
В 2019 году Россельхознадзор упразднил почти 200 карантинных фитосанитарных ...
Две девушки стали жертвой ограбления в мурино
«Семейный подряд»: состав акционеров «Деловых Линий» изменился в очередной раз