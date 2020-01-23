В Авиагородке в Петербурге тушат пожар

В Авиагородке в Петербурге тушат пожар
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в бывшем здание петербургского аэропорта Пулково произошел пожар. Все случилось утром, 23 января.

«В Авиагородке горит бывшее здание Пулково», — сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сообщение о произошедшем поступило в службы спасения в 11:22. В Авиагородке на территории бывшего здания аэропорта «Пулково» горит деревянная обрешётка. Пожар охватил площадь в 80 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове домушник вынес из квартиры пенсионерки полмиллиона рублей. О случившемся в полицию сообщил житель города Ломоносов. По его словам, днем во вторник, 21 января, неизвестный открыл дверь квартиры, подобрав ключи и проник в жилище в одном из домов по улице Победы. Вор тщательно изучил имущество хозяйки жилплощади

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